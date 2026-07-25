Утренний ритуал пингвинов Гумбольдта: зоопарк «Лимпопо» поделился милым видео

Нижегородский зоопарк «Лимпопо» порадовал подписчиков новым видео — в нем запечатлен утренний распорядок пингвинов Гумбольдта. Ролик появился в официальном сообществе страны птиц и зверей во «ВКонтакте».
Каждое утро у пингвинов проходит по четкому сценарию: сначала — вкусный завтрак из свежей рыбки, а следом — обязательные водные процедуры.
Сотрудники зоопарка отмечают, что такой ритуал помогает пингвинам оставаться активными и чувствовать себя комфортно.
Команда «Лимпопо» приглашает горожан заглянуть в гости к обаятельным птицам.
«Смотрим, улыбаемся, а затем идем в “Лимпопо”, чтобы воочию полюбоваться на наших пингвинчиков! Они ждут вас на второй территории зоопарка», — отмечается в сообщении.
Напомним, сразу пять малышей родились в семействе европейских ланей в нижегородском зоопарке «Лимпопо».