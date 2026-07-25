В Роскачестве рассказали о главной опасности еды из сервисов доставки

По ее словам, о нарушении условий перевозки говорят и другие признаки, такие как посторонний неприятный запах, вмятины или разрывы упаковки, следы подтеков, вздутые крышки, нехарактерная липкость, появление слизи или расслоение соусов. Особенно стоит обратить внимание на активный конденсат внутри пакета с готовыми блюдами, это признак перепадов температуры, которые создают идеальную среду для бактерий.