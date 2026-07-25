Красноярцам объяснили, как сменить фамилию после свадьбы

В отделах ЗАГС Красноярского края напомнили, как можно сменить фамилию после регистрации брака. Сделать это проще всего сразу при подаче заявления на заключение брака. В этом случае будущие супруги указывают желание взять фамилию мужа или жены прямо в заявлении. Отдельно оформлять перемену имени не нужно, а новая фамилия сразу будет указана в свидетельстве о браке. Госпошлина оплачивается только за регистрацию брака — 350 рублей. Если решение сменить фамилию появилось уже после свадьбы, порядок будет другим. Обратиться можно в любой удобный отдел ЗАГС, независимо от места регистрации. Там нужно подать заявление о перемене фамилии. С собой необходимо взять паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, а также свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, если они есть. Госпошлина за перемену фамилии с 2025 года составляет 5 тысяч рублей. Заявление рассматривают 30 дней. После этого заявителю выдают свидетельство о перемене фамилии. Оно понадобится для замены паспорта и других документов. Напомним, что в Красноярске влюбленная пара поженилась на острове Татышев в День молодёжи.