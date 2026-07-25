Рейс из Нижнего Новгорода в Сочи задержан

Рейс в Сочи задерживается в аэропорту Нижнего Новгорода сегодня, 25 июля, согласно данным онлайн-табло воздушной гавани.
Время вылета сдвинули более чем на пять часов. Изначально самолет должен был отправиться в путь в 18:30, однако теперь его планируют выпустить в небо только в 23:45.
Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на табло аэропорта и уточнять актуальную информацию у авиакомпании.
Напомним, ограничения на прием и выпуск воздушных судов, действовавшие в нижегородском аэропорту ночью 25 июля, сняты.