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Рейс из Нижнего Новгорода в Сочи задержан

Вылет перенесли более чем на пять часов.

Источник: Время

Рейс в Сочи задерживается в аэропорту Нижнего Новгорода сегодня, 25 июля, согласно данным онлайн-табло воздушной гавани.

Время вылета сдвинули более чем на пять часов. Изначально самолет должен был отправиться в путь в 18:30, однако теперь его планируют выпустить в небо только в 23:45.

Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на табло аэропорта и уточнять актуальную информацию у авиакомпании.

Напомним, ограничения на прием и выпуск воздушных судов, действовавшие в нижегородском аэропорту ночью 25 июля, сняты.