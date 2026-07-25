Нижегородская строительная компания внедрит бережливые технологии

«Федеральный проект “Производительность труда” помогает внедрить бережливые технологии и повысить эффективность работы компаний независимо от сферы, в которой они работают. Сегодня уже три строительные компании стали участниками федпроекта. Так, на предприятии ООО “ННДК Генеральный Подрядчик” выработка на пилотном потоке увеличилась на 49%, а в “ООО “Импульс” — на 60%”, — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.