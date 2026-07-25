Нижегородская строительная компания внедрит бережливые технологии

Строительная компания «ГК АСТ» стала 327-м участником федпроекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Нижегородской области. Внедрять инструменты бережливого производства в компании будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК), сообщили в пресс-службе областного правительства.
Организация специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, производстве строительных металлоконструкций, устройстве монолитных сооружений и кровельных покрытий, а также монтаже технологического оборудования. В ближайшие шесть месяцев эксперты РЦК совместно с сотрудниками компании проанализируют действующие процессы, выявят точки роста и разработают решения по их совершенствованию. Также специалисты центра обучат работников организации основам бережливого производства.
«Федеральный проект “Производительность труда” помогает внедрить бережливые технологии и повысить эффективность работы компаний независимо от сферы, в которой они работают. Сегодня уже три строительные компании стали участниками федпроекта. Так, на предприятии ООО “ННДК Генеральный Подрядчик” выработка на пилотном потоке увеличилась на 49%, а в “ООО “Импульс” — на 60%”, — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.