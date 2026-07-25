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Запреты на посещение лесов введены в трех районах Гомельской области

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Строгие запреты на посещение лесов введены в трех районах Гомельской области, следует из данных интерактивной карты Минлесхоза Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Так, в Ельском, Калинковичском и Мозырском районах ходить в леса строго запрещено, а в остальных районах Гомельщины (кроме Житковичского и Октябрьского) действуют ограничения из-за третьего класса пожарной опасности.

В Могилевской области в четырех районах действуют ограничения, это Горецкий, Дрибинский, Шкловский и Могилевский. А в Брестской области под ограничениями только три района — Брестский, Малоритский и Столинский.

На Витебщине один район — Верхнедвинский — окрашен на карте министерства лесного хозяйства желтым цветом, это значит, что там также действуют ограничения на посещение лесов.

Лесные массивы в остальных регионах Беларуси можно посещать абсолютно свободно, так как они считаются открытыми.

Ограничения вводятся при третьем классе пожарной опасности и направлены на снижение риска возникновения природных пожаров. А полный запрет устанавливается, когда пожарная опасность достигает наивысшего уровня, — в таких случаях вход в лес запрещен категорически, даже пешком.