Запреты на посещение лесов введены в трех районах Гомельской области

Так, в Ельском, Калинковичском и Мозырском районах ходить в леса строго запрещено, а в остальных районах Гомельщины (кроме Житковичского и Октябрьского) действуют ограничения из-за третьего класса пожарной опасности.
В Могилевской области в четырех районах действуют ограничения, это Горецкий, Дрибинский, Шкловский и Могилевский. А в Брестской области под ограничениями только три района — Брестский, Малоритский и Столинский.
На Витебщине один район — Верхнедвинский — окрашен на карте министерства лесного хозяйства желтым цветом, это значит, что там также действуют ограничения на посещение лесов.
Лесные массивы в остальных регионах Беларуси можно посещать абсолютно свободно, так как они считаются открытыми.
Ограничения вводятся при третьем классе пожарной опасности и направлены на снижение риска возникновения природных пожаров. А полный запрет устанавливается, когда пожарная опасность достигает наивысшего уровня, — в таких случаях вход в лес запрещен категорически, даже пешком.