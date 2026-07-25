В больницы Подмосковья поставили партию оборудования для электрохирургии

Почти 80 единиц оборудования для электрохирургии поступило в подмосковные больницы по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
«Оснащение медучреждений современной техникой напрямую влияет на доступность и качество медицинской помощи для жителей региона. В этом году в больницы Московской области поставлено 78 единиц электрохирургического оборудования на сумму свыше 165,3 млн рублей. До конца года поставим еще 56 единиц», — сказал Максим Забелин.
В числе новой медтехники — электрокоагуляторы и хирургические радиоволновые аппараты. Такое оборудование применяется во время проведения операционных вмешательств, и позволяет врачу минимизировать кровотечение при его выполнении. Аппараты поступили в 28 медицинских организаций Московской области, в том числе в Щелковскую, Зарайскую, Дубненскую, Сергиево-Посадскую, Раменскую, Дмитровскую и другие больницы.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.