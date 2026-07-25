Ветерану Великой Отечественной войны из Советска исполнился 101 год

Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областного правительства, ветерану передали поздравления от имени президента Владимира Путина и губернатора Алексея Беспрозванных. «На вашу долю выпало немало испытаний военного времени, но вы мужественно сносили их, показав крепость духа и силу характера. Низкий вам поклон за подвиг во имя страны и доблестный труд», — говорится в поздравительном адресе.