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Ветерану Великой Отечественной войны из Советска исполнился 101 год

Роза Даниловна Героева является труженицей тыла.

Ветерану Великой Отечественной войны из Советска Розе Даниловне Героевой исполнился 101 год. Она отмечает день рождения в субботу, 25 июля.

Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областного правительства, ветерану передали поздравления от имени президента Владимира Путина и губернатора Алексея Беспрозванных. «На вашу долю выпало немало испытаний военного времени, но вы мужественно сносили их, показав крепость духа и силу характера. Низкий вам поклон за подвиг во имя страны и доблестный труд», — говорится в поздравительном адресе.

Роза Даниловна родилась в Свердловской области. В годы Великой Отечественной войны изготавливала отражатели для самолётов и призмы для танков на заводе. Работала на предприятии до его закрытия в 1953 году. Прошла трудовой путь от станочницы до мастера производства.

Долгое время жила в Казахстане, работала почтальоном, помощником повара, сторожем. Трудовой стаж Розы Даниловны — 46 лет. Она отмечена почётным званием «Ветеран труда».

В 1995 году Роза Даниловна переехала в Калининградскую область. У нее есть две дочери, трое внуков и внучка, пятеро правнуков и три правнучки.

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