Ветерану Великой Отечественной войны из Советска исполнился 101 год

Ветерану Великой Отечественной войны из Советска Розе Даниловне Героевой исполнился 101 год. Она отмечает день рождения в субботу, 25 июля.
Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областного правительства, ветерану передали поздравления от имени президента Владимира Путина и губернатора Алексея Беспрозванных. «На вашу долю выпало немало испытаний военного времени, но вы мужественно сносили их, показав крепость духа и силу характера. Низкий вам поклон за подвиг во имя страны и доблестный труд», — говорится в поздравительном адресе.
Роза Даниловна родилась в Свердловской области. В годы Великой Отечественной войны изготавливала отражатели для самолётов и призмы для танков на заводе. Работала на предприятии до его закрытия в 1953 году. Прошла трудовой путь от станочницы до мастера производства.
Долгое время жила в Казахстане, работала почтальоном, помощником повара, сторожем. Трудовой стаж Розы Даниловны — 46 лет. Она отмечена почётным званием «Ветеран труда».
В 1995 году Роза Даниловна переехала в Калининградскую область. У нее есть две дочери, трое внуков и внучка, пятеро правнуков и три правнучки.