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Минтранс РФ предлагает выбрать, как будет выглядеть знак парковки для многодетных семей

Голосование продлится до 14 августа.

Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Как уточняется, он позволит выделять специальные места «там, где они особенно нужны»: у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных локаций.

«Сейчас мы предлагаем выбрать, как будет выглядеть этот знак. В голосовании — семь вариантов. Тот, который поддержит большинство, может появиться на дорогах России и стать частью большого проекта по созданию более удобной и семейноцентричной городской среды», — отметили в Минтрансе.

Голосование продлится до 14 августа. Номер понравившегося варианта предлагается оставлять в комментариях к публикации в мессенджере «Макс».

«Комментарии в “Макс” доступны с компьютера, смартфонов на платформе Android, а также в web-версии приложения для iPhone», — уточнили в министерстве.