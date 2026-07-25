В Башкирии отремонтируют участок дороги Янаул — Верхние Татышлы

Работы по ремонту участка трассы Янаул — Верхние Татышлы в Янаульском районе Башкирии ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Специалисты обновляют отрезок от села Асавдыбаш в сторону села Четырман, сообщили в минтрансе республики.
На объекте дорожники выполняют демонтаж старого асфальта, укрепляют основание по методу ресайклинга и обновляют покрытие. После завершения этих видов работ подрядная организация укрепит обочины и нанесет разметку.
«Дорога Янаул — Верхние Татышлы входит в опорную сеть. Она связывает Янаульский и Татышлинский районы. По ней жители небольших сел и деревень могут добраться до районных центров. Также данное направление ведет к трассе регионального значения Уфа — Бирск — Янаул, которая связывает северо-западные районы республики с Уфой», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.
Отметим, что в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать 10,6 км дороги Янаул — Верхние Татышлы. Все работы завершат до конца года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.