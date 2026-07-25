В Башкирии отремонтируют участок дороги Янаул — Верхние Татышлы

«Дорога Янаул — Верхние Татышлы входит в опорную сеть. Она связывает Янаульский и Татышлинский районы. По ней жители небольших сел и деревень могут добраться до районных центров. Также данное направление ведет к трассе регионального значения Уфа — Бирск — Янаул, которая связывает северо-западные районы республики с Уфой», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.