В Приморье арестовали мужчину, сбившего семилетнюю девочку на квадроцикле

ВЛАДИВОСТОК, 25 июл — РИА Новости. Хабаровчанин без прав, сбивший семилетнюю девочку на квадроцикле в Приморье, заключен под стражу на месяц, сообщает прокуратура региона.
ДТП произошло в четверг вечером в дачном поселке под Находкой: житель Хабаровского края катался на квадроцикле, не имея прав, и сбил семилетнюю девочку, она получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Возбуждено уголовное дело.
«С учетом позиции прокуратуры судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц» , — говорится в сообщении.
Отмечается, что ход и результат расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.