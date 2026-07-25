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В Приморье арестовали мужчину, сбившего семилетнюю девочку на квадроцикле

В Приморье сбившего девочку мужчину заключили под стражу на месяц.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 25 июл — РИА Новости. Хабаровчанин без прав, сбивший семилетнюю девочку на квадроцикле в Приморье, заключен под стражу на месяц, сообщает прокуратура региона.

ДТП произошло в четверг вечером в дачном поселке под Находкой: житель Хабаровского края катался на квадроцикле, не имея прав, и сбил семилетнюю девочку, она получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Возбуждено уголовное дело.

«С учетом позиции прокуратуры судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц» , — говорится в сообщении.

Отмечается, что ход и результат расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.