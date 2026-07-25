В Брянске капитально отремонтируют улицу Котовского

Автодорогу по улице Котовского капитально отремонтируют в Брянске в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы будут выполнять поэтапно, их планируется завершить в 2027 году, сообщили в Управлении автомобильных дорог Брянской области.
Протяженность обновленной дороги составит 887 м. В ходе капремонта на объекте приведут в порядок наружные инженерные сети. Прежнее покрытие снимут и уложат новое двухслойное. Кроме того, обустроят тротуары. Часть из них будет с асфальтобетонным покрытием, часть — из брусчатки. Для обеспечения безопасности дорожного движения сделают искусственные неровности. Установят новое наружное электроосвещение, светофорные объекты.
На завершающем этапе на участке разместят дорожные знаки, нанесут разметку с использованием термопластика со световозвращающими элементами и специальной краски — это обеспечит хорошую видимость разметки в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.