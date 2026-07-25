В Брянске капитально отремонтируют улицу Котовского

Протяженность обновленной дороги составит 887 м. В ходе капремонта на объекте приведут в порядок наружные инженерные сети. Прежнее покрытие снимут и уложат новое двухслойное. Кроме того, обустроят тротуары. Часть из них будет с асфальтобетонным покрытием, часть — из брусчатки. Для обеспечения безопасности дорожного движения сделают искусственные неровности. Установят новое наружное электроосвещение, светофорные объекты.