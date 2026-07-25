В Ростовской области выросла стоимость килограмма колбасы

По данным Ростовстата, килограмм полукопчёной колбасы в Ростове-на-Дону подорожал за неделю на четыре рубля — до 688 рублей. В среднем по области ценник составляет 705 рублей.
Дороже всего продукт обходится жителям Шахт (802 рубля за килограмм). Следом идут Волгодонск (760 рублей), Миллерово (707 рублей) и Сальск (682 рубля). Дешевле всего полукопчёная колбаса в Таганроге — 677 рублей.
Варёная колбаса в донской столице также стала дороже на три рубля, поднявшись до 588 рублей за килограмм. При этом средняя цена по региону осталась на прежнем уровне — 571 рубль. Самый высокий ценник на варёную колбасу наблюдается в Ростове, а самый низкий — в Таганроге (541 рубль).
Подорожали и куриные тушки. Средняя стоимость килограмма птицы в регионе достигла 254 рублей. Дороже всего курицу продают в Таганроге (265 рублей). В Ростове и Сальске цена одинаковая — по 250 рублей за килограмм, в Волгодонске — 257 рублей, в Шахтах — 240 рублей. Наиболее выгодные предложения зафиксированы в Миллерово, где килограмм курицы стоит 234 рубля.