В Ростовской области выросла стоимость килограмма колбасы

Варёная колбаса в донской столице также стала дороже на три рубля, поднявшись до 588 рублей за килограмм. При этом средняя цена по региону осталась на прежнем уровне — 571 рубль. Самый высокий ценник на варёную колбасу наблюдается в Ростове, а самый низкий — в Таганроге (541 рубль).