Избирком Пермского края выявил нарушения в поданных документах на выборы

Краевой избирком приступил к проверке поступивших документов на предстоящие в сентябре выборы представительных органов власти. Одно из избирательных объединений получило уведомление о выявленных недостатках.
Региональное отделение партии «КПРФ» предоставило с нарушениями документы для регистрации единых списков кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пермского края V созыва и Пермской гордумы VIII созыва. Партия вправе внести уточнения и дополнения в документы не позднее 28 июля.
Вопрос о регистрации единых списков кандидатов партии «КПРФ» крайизбирком рассмотрит на ближайшем заседании 30 июля.
На прошлой неделе избирательная комиссия Прикамья завершила процедуру выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы РФ. В Пермском крае выборы проведут в четырех одномандатных избирательных округа № 62, № 63, № 64 и № 65.
На четыре мандата претендуют 35 кандидатов. После проверки представленных документов избирком зарегистрировал первых претендентов по одномандатным округам: № 62 — Дмитрий Новокрещенов; № 63 — Роман Водянов, Ксения Айтакова; № 64 — Ирина Ивенских, Анна Баранова; № 65 — Антон Тютюнников.