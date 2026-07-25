В Иванове начнут готовить специалистов по медицинской биофизике

Специалистов в области медицинской биофизики начнут готовить в Ивановском государственном медицинском университете (ИГМУ) в рамках проекта кампуса «Большая Ивановская мануфактура», который создают в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области».
Реализация новой образовательной программы стала возможной благодаря стратегическому партнерству ИГМУ, Ивановского государственном энергетического университета (ИГЭУ) и компании «Нейрософт». Базовой организацией, куда зачисляют абитуриентов, выступает медицинский вуз, там студенты получат фундаментальные знания в области анатомии, физиологии и других клинических дисциплин.
Углубленную подготовку по физико-математическим и инженерным дисциплинам, а также практику на современном оборудовании студенты смогут пройти на базе ИГЭУ. Как отметила генеральный директор компании «Нейрософт» Ирина Маламант, предприятие обеспечит доступ к передовым диагностическим и терапевтическим системам, что позволит будущим врачам-биофизикам осваивать экспертные технологии непосредственно на производственной и клинической базе.
«Мы наблюдаем новый виток развития медицинской промышленности, медицинских технологий, поэтому такие специалисты очень востребованы. То, чем будут заниматься медицинские биофизики, — это стык медицины и физики. Подготовка по этой специальности в рамках консорциума ивановских вузов позволит нам обеспечить на новом уровне базовые знания теоретических и прикладных дисциплин именно физического профиля», — отметила ректор ИГМУ Инна Иванова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.