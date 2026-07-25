В Иванове начнут готовить специалистов по медицинской биофизике

«Мы наблюдаем новый виток развития медицинской промышленности, медицинских технологий, поэтому такие специалисты очень востребованы. То, чем будут заниматься медицинские биофизики, — это стык медицины и физики. Подготовка по этой специальности в рамках консорциума ивановских вузов позволит нам обеспечить на новом уровне базовые знания теоретических и прикладных дисциплин именно физического профиля», — отметила ректор ИГМУ Инна Иванова.