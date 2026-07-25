В селах Республики Тывы построят 5 новых ангарных спортзалов

Сразу в пяти селах Тувы появятся ангарные спортивные залы. Системная работа по развитию спортивной инфраструктуры в регионе ведется по госпрограмме «Спорт России», сообщили в правительстве республики.
Тренироваться новых в спортзалах и участвовать в организованных там соревнованиях смогут жители сел Уюк, Кундустуг, Шеми, Дон‑Терезин, Хемчик. На всех площадках уже завершены фундаментные работы и ведется монтаж конструкций.
«Сегодня спорт в республике активно развивается, открываются современные спортзалы, создаются новые инфраструктурные объекты. Мы продолжим создавать условия, чтобы наша молодежь росла крепкой и выбирала здоровое будущее», — отметил глава Тувы Владислав Ховалыг.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.