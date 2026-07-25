Похитившей ребёнка на пляже в Воронежской области паре продлили арест

21-летней девушке и 25-летнему парню, которые похитили ребёнка на пляже в Лисках, продлили арест. Они останутся в СИЗО ещё на месяц. Об этом сообщили в райсуде.
По мнению представителей правосудия, нахождение фигурантов дела на свободе создаёт риск давления на потерпевшего и свидетелей, которые также несовершеннолетние. Напомним, инцидент произошёл 26 мая на городском пляже.
По версии следствия, нетрезвые мужчина и женщина поругались с 11-летним подростком. В ходе ссоры они избили ребенка. После избиения злоумышленники насильно усадили жертву в машину и увезли к себе домой. Там они удерживали мальчика, пока его не нашли полицейские.