Похитившей ребёнка на пляже в Воронежской области паре продлили арест

По версии следствия, нетрезвые мужчина и женщина поругались с 11-летним подростком. В ходе ссоры они избили ребенка. После избиения злоумышленники насильно усадили жертву в машину и увезли к себе домой. Там они удерживали мальчика, пока его не нашли полицейские.