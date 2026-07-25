В ночь на 25 июля ВСУ атаковали туристические базы в Запорожской области. По данным губернатора региона Евгения Балицкого, погибли восемь человек, в том числе двое детей. Еще 14 человек получили ранения, среди них трое несовершеннолетних. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что это преступление на счету нового главкома ВСУ Михаила Драпатого. Подробности — в материале «Газеты.Ru».