Школьникам из 29 регионов РФ рассказали о культуре и традициях Дагестана

День Республики Дагестан прошел 14 июля на базе ДГПУ им. Р. Гамзатова в рамках XXIV Межрегиональной экологической экспедиции школьников. В этот день учащиеся из 29 регионов РФ познакомились с культурой и традициями республики, сообщили в администрации главы Дагестана.
Программа получилась насыщенной и интерактивной. Студенты вуза подготовили праздничный концерт, гости также посетили экскурсию «Подворье народов Дагестана» и приняли участие в мастер-классах. Финалом праздника стал танцевальный флешмоб: школьники со всей России вместе разучивали лезгинку.
Проведение подобных мероприятий направлено на реализацию задач и идей, заложенных в нацпроекте «Молодёжь и дети». Организаторами проекта выступили Министерство образования и науки РД, «Учительская газета», Летняя школа учителей года, Дагестанский институт развития образования, каспийская школа-интернат № 2, а также общественные объединения «Учитель года» России и Дагестана.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.