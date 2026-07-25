На Пушкинской набережной в Москве открылся причал «Парк Горького — 2»

Также на причале установили усиленную службу пассажирских сервисов ЦОДД. Речной ситуационный центр в круглосуточном режиме обрабатывает данные с 500 видеокамер, что позволяет своевременно выявлять нарушения и координировать движение флота. Наряду с техническим контролем, на причалах, включая «Парк Горького — 2», в навигационный период работают матросы Береговой службы, отвечающие за безопасную швартовку и сохранность причальной инфраструктуры. Кроме того, профилактические мероприятия на воде осуществляет Водный патруль ЦОДД.