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На Пушкинской набережной в Москве открылся причал «Парк Горького — 2»

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Причал «Парк Горького — 2» на столичной Пушкинской набережной начал работу после реконструкции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в «Максе».

Источник: МАХ/"Дептранс Москвы"

«На обновленной Пушкинской набережной после реконструкции открылся причал “Парк Горького — 2”, он включен в один из самых популярных маршрутов Москвы — Центральный», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на причале стало возможно принимать суда всех типов и швартовать сразу по два. Собянин уточнил, что число пассажиров, которые могут одновременно находиться на причале, увеличилось со 100 до 280 человек.

Также на причале установили усиленную службу пассажирских сервисов ЦОДД. Речной ситуационный центр в круглосуточном режиме обрабатывает данные с 500 видеокамер, что позволяет своевременно выявлять нарушения и координировать движение флота. Наряду с техническим контролем, на причалах, включая «Парк Горького — 2», в навигационный период работают матросы Береговой службы, отвечающие за безопасную швартовку и сохранность причальной инфраструктуры. Кроме того, профилактические мероприятия на воде осуществляет Водный патруль ЦОДД.

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