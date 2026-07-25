К пермскому лицею присоединят крупнейшее в Индустриальном районе учреждение допобразования

В Перми планируют объединить два образовательных учреждения Индустриального района, сообщает v-kurse.ru. Речь идет о МАОУ «Лицей № 4» и МАУ ДО «ЦДТ Сигнал». Процедура реорганизации будет завершена до конца года. Как пояснили изданию в департаменте образования администрации Перми, все существующие программы образования будут сохранены, сокращения педагогов не предвидится. При этом изменения коснутся административно-управленческого аппарата, членам которого могут быть предложены другие должности.