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К пермскому лицею присоединят крупнейшее в Индустриальном районе учреждение допобразования

В Перми планируют объединить два образовательных учреждения Индустриального района, сообщает v-kurse.ru. Речь идет о МАОУ «Лицей № 4» и МАУ ДО «ЦДТ Сигнал». Процедура реорганизации будет завершена до конца года. Как пояснили изданию в департаменте образования администрации Перми, все существующие программы образования будут сохранены, сокращения педагогов не предвидится. При этом изменения коснутся административно-управленческого аппарата, членам которого могут быть предложены другие должности.

В Перми планируют объединить два образовательных учреждения Индустриального района, сообщает v-kurse.ru. Речь идет о МАОУ «Лицей № 4» и МАУ ДО «ЦДТ Сигнал». Процедура реорганизации будет завершена до конца года. Как пояснили изданию в департаменте образования администрации Перми, все существующие программы образования будут сохранены, сокращения педагогов не предвидится. При этом изменения коснутся административно-управленческого аппарата, членам которого могут быть предложены другие должности.

В ведомстве считают, что присоединение «Сигнала» к лицею повысит эффективность использования интеллектуальных, кадровых и материальных ресурсов, сократит расходы бюджета Перми за счет оптимизации средств на содержание учреждений. «В результате будет сформировано единое пространство, направленное на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств обучающихся, а также на успешное освоение программ как общего, так и дополнительного образования», — пояснили в городском департаменте образования.

Сейчас МАОУ «Лицей № 4» руководит бывший депутат пермской гордумы и замминистра территориального развития края Ольга Сапко. МАУ ДО «ЦДТ “Сигнал” руководит депутат гордумы Тимофей Чащихин. По информации издания, объединенное учреждение будет функционировать с 2027 года под руководством госпожи Сапко.

Пермский лицей № 4 считается одним из наиболее престижных общеобразовательных учреждений Индустриального района Перми. Включен во Всероссийскую книгу почета лучших предприятий России, занесен в Национальный реестр ведущих образовательных учреждений РФ. МАУ ДО «ЦДТ Сигнал» является многопрофильным учреждение дополнительного образования детей, реализующее программы художественной, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной, технической, естественнонаучной направленностей.