На трассе на Балтийск женщина за рулём BMW решила пойти на обгон, но врезалась в придорожное дерево

В Калининградской области женщина за рулём BMW пошла на обгон, но врезалась в придорожное дерево. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
По данным ведомства, происшествие случилось в субботу, 25 июля, около 11:40 на 41 километре 400 метров автодороги Калининград — Балтийск. «Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем BMW при движении в направлении Балтийска, осуществляя маневр обгона (без нарушения ПДД), допустила съезд с дороги с последующим наездом на придорожное дерево», — отметили в Госавтоинспекции.
В результате ДТП водитель и пассажир 1989 года рождения госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
В Гурьевском районе на трассе Калининград — Мамоново скутер «Альфа» столкнулся с Kia, после чего легковушка съехала в придорожный кювет.