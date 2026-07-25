На трассе на Балтийск женщина за рулём BMW решила пойти на обгон, но врезалась в придорожное дерево

По данным ведомства, происшествие случилось в субботу, 25 июля, около 11:40 на 41 километре 400 метров автодороги Калининград — Балтийск. «Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем BMW при движении в направлении Балтийска, осуществляя маневр обгона (без нарушения ПДД), допустила съезд с дороги с последующим наездом на придорожное дерево», — отметили в Госавтоинспекции.