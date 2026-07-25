В Ленобласти запустили производство оборудования для энергетики

Новый производственный цех по выпуску воздушных автоматических выключателей SystemePact ACB открылся в Гатчинском округе Ленобласти, что отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятие «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок» (СЭЗЭМ) запустило линию для нужд промышленности, строительства и объектов критической инфраструктуры, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Новый цех создан в рамках инвестиционного проекта по расширению производства отечественного оборудования. Запуск новой линии позволит обеспечить более 70% локализации продукции за счет использования отечественного сырья и компонентов, сократить сроки изготовления продукции и заменить зарубежные аналоги. В производственной цепочке участвуют более 100 компаний Ленинградской области.
Во время посещения предприятия губернатор Александр Дрозденко отметил, что за 15 лет работы в Ленинградской области компания последовательно развивает производство, инвестирует в модернизацию и внедряет современные подходы.
«На предприятии работает 100 человек, но оно очень высокотехнологичное, а продукт очень качественный. Все энергетические компании Ленинградской области пользуются продукцией предприятия», — подчеркнул глава региона.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.