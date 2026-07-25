Гостям фестиваля «Небо славян» на Вологодчине расскажут о банных традициях

«“Пар Русского Севера” — пространство, где оживают вековые традиции русской бани. Гостей фестиваля приглашают по-новому взглянуть на мир банной культуры: здесь традиции встречаются с современностью, а теория — с практикой. Особым гостем площадки станет Сергей Демин — известный мастер банной культуры. Он расскажет о северной банной традиции, ее истории и о том, как древние знания и практики находят свое место в современной жизни», — рассказали в Министерстве экономического развития, промышленности и торговли Вологодской области.