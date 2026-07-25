Гостям фестиваля «Небо славян» на Вологодчине расскажут о банных традициях

Уникальная площадка «Пар Русского Севера», посвященная русской банной культуре и ее традициям, будет работать 8−9 августа в рамках V Всероссийского фестиваля «Небо славян» в Кирилловском округе Вологодской области. Событие пройдет по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» на территории историко-этнографического комплекса «Застава князей Белозерских», сообщили в региональном министерстве туризма.
В программе площадки: лекция о северной традиции русской бани, мастер-класс по техникам и основам правильного парения, знакомство с авторским курсом «РОС» («Русская оздоровительная система»), зрелищные бои на вениках. Кроме того, гости смогут посетить банную ярмарку, где им предложат натуральное мыло, ароматические масла, банные шапки, веники и другие товары, созданные с опорой на традиционные рецепты и технологии. Вход на мероприятие свободный.
«“Пар Русского Севера” — пространство, где оживают вековые традиции русской бани. Гостей фестиваля приглашают по-новому взглянуть на мир банной культуры: здесь традиции встречаются с современностью, а теория — с практикой. Особым гостем площадки станет Сергей Демин — известный мастер банной культуры. Он расскажет о северной банной традиции, ее истории и о том, как древние знания и практики находят свое место в современной жизни», — рассказали в Министерстве экономического развития, промышленности и торговли Вологодской области.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.