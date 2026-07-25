Люлин: когда видишь, что храмы снова наполняются людьми, понимаешь: вера жива!

В селе Вершилово Чкаловского округа состоялось богослужение в Спасо‑Преображенской церкви — его возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. В мероприятии приняли участие прихожане и благотворители храма. Важным итогом совместных усилий стало восстановление иконостаса: это значимый этап в возрождении исторической святыни. Об этом рассказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем MAX-канале.
Спасо‑Преображенская церковь была построена в XIX веке, однако на этом месте на протяжении пятисот лет последовательно возводились православные храмы. Здание, созданное строителем‑самоучкой Василием Лилековым, выдержало серьезные испытания — в том числе разорение в 1930‑е годы и пожар, — и сейчас переживает период обновления.
Историческую ценность представляет и соседний населенный пункт — деревня Пурех, бывшая вотчина князя Дмитрия Пожарского. Собор Преображения Господня, возведенный в 1622—1625 годах, изначально служил не только религиозным, но и гуманитарным центром: в нем размещали раненых воинов ополчения. По преданию, в храме на протяжении трех столетий хранились важные реликвии — Животворящий Крест, привезенный из Соловецкого монастыря, и боевое знамя ополчения 1612 года. В 1827 году по распоряжению императора Николая I знамя передали в Оружейную палату; по свидетельствам, местные жители крайне болезненно восприняли утрату святыни и даже выражали протест. Сегодня в музее Пуреха можно увидеть копию знамени.
Восстановление храмов и сохранение памяти о значимых исторических событиях подчеркивают неразрывную связь поколений и важность культурного наследия региона, подчеркнул спикер регионального парламента.
«Когда видишь, что храмы, пережившие века и разруху, снова наполняются людьми, понимаешь: вера жива, а значит и жива Россия!» — заключил Евгений Люлин.