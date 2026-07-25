Люлин: когда видишь, что храмы снова наполняются людьми, понимаешь: вера жива!

Историческую ценность представляет и соседний населенный пункт — деревня Пурех, бывшая вотчина князя Дмитрия Пожарского. Собор Преображения Господня, возведенный в 1622—1625 годах, изначально служил не только религиозным, но и гуманитарным центром: в нем размещали раненых воинов ополчения. По преданию, в храме на протяжении трех столетий хранились важные реликвии — Животворящий Крест, привезенный из Соловецкого монастыря, и боевое знамя ополчения 1612 года. В 1827 году по распоряжению императора Николая I знамя передали в Оружейную палату; по свидетельствам, местные жители крайне болезненно восприняли утрату святыни и даже выражали протест. Сегодня в музее Пуреха можно увидеть копию знамени.