219 автомобилей конфисковали у пьяных водителей в Красноярском крае

С начала года в Красноярском крае суды конфисковали 219 автомобилей у водителей, повторно задержанных за пьяную езду. Ещё более 300 машин находятся на спецстоянках и ожидают передачи государству.
Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, закон позволяет изымать транспорт у тех, кто уже был наказан за вождение в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования и снова попался. Такая мера призвана предотвращать повторные нарушения и ДТП с тяжёлыми последствиями.
После приговора автомобиль переходит в собственность государства. Дальнейшую судьбу машин определяют уполномоченные органы.
Ранее мы сообщали, что 76-летний пенсионер из Железногорска отдал мошенникам 8,5 млн рублей.