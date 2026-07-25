219 автомобилей конфисковали у пьяных водителей в Красноярском крае

Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, закон позволяет изымать транспорт у тех, кто уже был наказан за вождение в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования и снова попался. Такая мера призвана предотвращать повторные нарушения и ДТП с тяжёлыми последствиями.