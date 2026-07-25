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219 автомобилей конфисковали у пьяных водителей в Красноярском крае

Ещё более 300 машин находятся на спецстоянках и ожидают передачи государству.

С начала года в Красноярском крае суды конфисковали 219 автомобилей у водителей, повторно задержанных за пьяную езду. Ещё более 300 машин находятся на спецстоянках и ожидают передачи государству.

Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, закон позволяет изымать транспорт у тех, кто уже был наказан за вождение в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования и снова попался. Такая мера призвана предотвращать повторные нарушения и ДТП с тяжёлыми последствиями.

После приговора автомобиль переходит в собственность государства. Дальнейшую судьбу машин определяют уполномоченные органы.

Ранее мы сообщали, что 76-летний пенсионер из Железногорска отдал мошенникам 8,5 млн рублей.