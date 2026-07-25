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Из Краснодара в Дубай возобновили регулярные рейсы

Самолеты из Краснодара в Дубай летают четыре раза в неделю.

Источник: Комсомольская правда

Из Краснодара в Дубай вновь запустили прямое авиарейсы. Полеты выполняются на лайнерах Boeing 737 четыре раза в неделю — по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, сообщает компания-перевозчик.

Первый рейс (SU778) уже отправился из Краснодара. Он прошел с практически полной коммерческой загрузкой.

«До конца сентября рейсы будет принимать международный аэропорт Дубай, с октября — международный аэропорт Аль-Мактум», — рассказали в пресс-службе «Аэрофлота».

Кроме того, в текущем сезонном расписании авиакомпании сохраняются прямые рейсы по направлению Москва — Дубай. Они выполняются дважды в сутки.

Ранее сообщалось, что между Краснодаром и Стамбулом запустят дополнительные авиарейсы с 1 августа.

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