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Дожди с грозами придут в Воронежскую область в конце недели

Спасатели предрекают скорость ветра до 15 — 17 метров в секунду.

Источник: Комсомольская правда

Грядущим вечером, ночью и утром 26 июля в Воронеже и области ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Ночью будет около +15 градусов, пройдет дождь. Днем воздух прогреется максимум до +22 градусов. В светлое время суток тоже ожидаются осадки, а дуть будет северный ветер.

В отдельных районах пройдут сильные дожди с громом. Во время грозы порывы ветра могут усиливаться до 15−17 метров в секунду. Спасатели напоминают, что при таком ветре лучше не парковать машины под деревьями и держаться подальше от линий электропередач.

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