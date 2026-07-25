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Липецкую фабрику Roshen включили в программу приватизации

Правительство России приняло решение о продаже национализированного АО «Липецкая кондитерская фабрика “Рошен”» (ЛКФ). Согласно распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина, 99,9% акций предприятия включены в программу приватизации на 2026−2028 годы. Информация об этом появилась на сайте кабмина.

Источник: Коммерсантъ

Правительство России приняло решение о продаже национализированного АО «Липецкая кондитерская фабрика “Рошен”» (ЛКФ). Согласно распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина, 99,9% акций предприятия включены в программу приватизации на 2026−2028 годы. Информация об этом появилась на сайте кабмина.

В феврале 2024 года Октябрьский райсуд Липецка по иску Генпрокуратуры признал бывшего владельца Roshen Петра Порошенко и его сына Алексея Порошенко (бывший народный депутат Украины), а также бывшего генерального директора ЛКФ Олега Казакова экстремистами, запретив их деятельность в России, и постановил изъять липецкие структуры компании — АО «ЛКФ “Рошен”» и ООО «Рошен». К июлю 2024 года активы были переданы в распоряжение Росимущества.

В июне 2026 года ФНС потребовала распродать имущество фабрики из-за долгов в размере 156 млн руб. Арбитражный суд региона принял иск к производству, ближайшее заседание по нему запланировано на 30 сентября.

Корпорация Roshen приобрела липецкую фабрику в 2001 году. Спустя три года рядом построили вторую производственную площадку стоимостью около $50 млн. Предприятие выпускало порядка 60 видов кондитерских изделий. Кондитерский комплекс не работает с 2017 года — украинская корпорация тогда законсервировала площадку, сославшись на политико-экономические причины. На тот момент компания оценивала оставшиеся в России активы примерно в $200 млн. По данным финансовой отчетности, убыток фабрики в 2025 году составил 31,8 млн руб. против 19 млн руб. годом ранее.

Подробнее о национализации липецких активов Roshen — в публикации «Ъ-Черноземье».

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