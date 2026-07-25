Липецкую фабрику Roshen включили в программу приватизации

Корпорация Roshen приобрела липецкую фабрику в 2001 году. Спустя три года рядом построили вторую производственную площадку стоимостью около $50 млн. Предприятие выпускало порядка 60 видов кондитерских изделий. Кондитерский комплекс не работает с 2017 года — украинская корпорация тогда законсервировала площадку, сославшись на политико-экономические причины. На тот момент компания оценивала оставшиеся в России активы примерно в $200 млн. По данным финансовой отчетности, убыток фабрики в 2025 году составил 31,8 млн руб. против 19 млн руб. годом ранее.