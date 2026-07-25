Трёхлетний ребенок пострадал в ДТП с «Ладой» и УАЗом в Ростовской области

На дороге «с. Казанская х. Поповка» в Верхнедонском районе произошла авария, в которой пострадал маленький ребёнок.
По данным Госавтоинспекции Ростовской области, 50-летний водитель автомобиля «Лада Приора» превысил скорость и на перекрёстке неравнозначных дорог врезался в «УАЗ 390995−04», которым управлял 61-летний мужчина.
Из-за удара травмы получили сам водитель «Лады», а также трое пассажиров «УАЗа»: 59-летний человек и двое детей в возрасте 10 и 3 лет. Всех пострадавших доставили в больницу.