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Трёхлетний ребенок пострадал в ДТП с «Ладой» и УАЗом в Ростовской области

Авария произошла в Верхнедонском районе.

На дороге «с. Казанская х. Поповка» в Верхнедонском районе произошла авария, в которой пострадал маленький ребёнок.

По данным Госавтоинспекции Ростовской области, 50-летний водитель автомобиля «Лада Приора» превысил скорость и на перекрёстке неравнозначных дорог врезался в «УАЗ 390995−04», которым управлял 61-летний мужчина.

Из-за удара травмы получили сам водитель «Лады», а также трое пассажиров «УАЗа»: 59-летний человек и двое детей в возрасте 10 и 3 лет. Всех пострадавших доставили в больницу.