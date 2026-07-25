Оборот розничной торговли в Калининградской области вырос до 404,7 млрд рублей

торговли Калининградской области представило основные показатели отрасли. Торговля составляет почти 10% валового регионального продукта, в ней заняты более 100 тысяч местных жителей — около 20% всех работающих в экономике.
Оборот розничной торговли по итогам 2025 года достиг 404,7 млрд рублей, что на 6,7% больше, чем в 2024 году. Еще более динамично росла оптовая торговля: ее оборот составил 570,8 млрд рублей с приростом на 23,6%. Доля интернет-продаж за два года выросла почти в 4,4 раза — с 2% в 2023 году до 8,7% в 2025 году. Власти отмечают, что поддержка электронной коммерции стала одним из поручений губернатора, и сейчас предпринимателям помогают с выходом на маркетплейсы через центр «Мой бизнес».
На торговые сети приходится 43,7% розничного оборота, но при этом растет и малая розница: в регионе работают более двух тысяч нестационарных торговых объектов, включая киоски и павильоны, а также 108 автолавок. Действуют семь розничных рынков и около полусотни ярмарочных площадок.