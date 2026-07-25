Оборот розничной торговли в Калининградской области вырос до 404,7 млрд рублей

Оборот розничной торговли по итогам 2025 года достиг 404,7 млрд рублей, что на 6,7% больше, чем в 2024 году. Еще более динамично росла оптовая торговля: ее оборот составил 570,8 млрд рублей с приростом на 23,6%. Доля интернет-продаж за два года выросла почти в 4,4 раза — с 2% в 2023 году до 8,7% в 2025 году. Власти отмечают, что поддержка электронной коммерции стала одним из поручений губернатора, и сейчас предпринимателям помогают с выходом на маркетплейсы через центр «Мой бизнес».