Жители Нижегородской области массово отправляются в грибные туры

В Нижегородской области, как и в других регионах страны, набирает популярность новый тренд — грибные туры. Суть заключается в том, что организаторы за деньги вывозят жителей в лес, где гид сопровождает «тихих охотников». Во время экскурсии специалист водит их по грибным местам, учит различать съедобные и несъедобные грибы, а итог — ты выходишь из леса с полной корзинкой, довольный и счастливый. Стоимость такого вида отдыха стартует от 1000 рублей.
Найти грибных гидов можно на популярном сайте объявлений или в соцсетях.
«Я вожу такие группы уже пару лет, — признается корреспонденту сайта pravda-nn.ru грибной гид и житель Борского округа Иван. — Обычные люди, которые не знают, куда ехать, могут блуждать по лесу часами, еще, и, не дай бог, заблудиться. Вот я предложил собираться небольшими группами, выезжать в лес, а там ходить вместе».
По словам Ивана, в самом начале к нему присоединялись две-три семьи. А в последний раз он вывез в лес 25 нижегородцев. Вместе с другом, у которого есть «газелька» и минивэн", встретили жаждущих грибов на вокзале, и поехали в леса.
«Если говорить про ценник, то я не грублю, — заверяет он. — Посмотрел объявления в столице, в Санкт-Петербурге, там они начинаются от 3−4 тысяч рублей. Мы берем тысячу-полторы. В эту стоимость входит бензин, мои услуги как знатока леса».
Таких предложений- множество. Одни, как Иван, просто гуляют по лесу. Другие предлагают устроить еще и пикник. Кто-то подключается к местным базам отдыха и совмещает приятное с полезным. Ценники на такой необычный вид времяпровождения может доходить до 10 тысяч рублей за сутки.
«Желающих много, — подытоживает Иван. — Летом городским жителям хочется отдыхать, многие попросту боятся одни ехать в лес. А мы им в этом помогаем».
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что более 30 тонн нижегородских лисичек отправят в Беларусь.