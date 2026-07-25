Жители Нижегородской области массово отправляются в грибные туры

В Нижегородской области, как и в других регионах страны, набирает популярность новый тренд — грибные туры. Суть заключается в том, что организаторы за деньги вывозят жителей в лес, где гид сопровождает «тихих охотников». Во время экскурсии специалист водит их по грибным местам, учит различать съедобные и несъедобные грибы, а итог — ты выходишь из леса с полной корзинкой, довольный и счастливый. Стоимость такого вида отдыха стартует от 1000 рублей.