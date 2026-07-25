В подмосковном Раменском открыли обновленный бассейн при Дворце спорта

Городской бассейн при Дворце спорта «Борисоглебский» в Раменском возобновил работу после генеральной профилактики, которая проводилась в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Открытие состоялось раньше запланированного срока, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
За 20 дней специалисты успели провести полный комплекс работ: тщательно очистили чашу бассейна, заменили воду, провели косметический ремонт в раздевалках.
Заведующая физкультурно-оздоровительным комплексом Оксана Чаплыгина рассказала, что решение о досрочном открытии было принято из-за многочисленных просьб горожан.
Отметим, бассейн пользуется большой популярностью — ежемесячно там занимаются около 2,5 тыс. человек, не считая участников секций. Также в комплексе открыли новый зал общей физической подготовки.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.