Стать сверхчеловеком: суперспособности, которые бывают у людей в реальной жизни

— Можете сесть в самолет и получить временную звуко-вкусовую синестезию, — уверяет Водовозов. — Из-за постоянного раздражения слухового анализатора монотонным шумом двигателя немного изменяются ощущения, связанные со вкусом умами (так называемый мясной вкус). Первый будет казаться более ярким, второй — более пресным. Даже томатный сок и мясные блюда на высоте кажутся более вкусными, а сладкие соки и десерты — чуть менее приятными. Кроме того, можно развить способности — слух, голос, чувство ритма. Но искусственно синестезию, экстраординарную автобиографическую память или суперсилу не сформировать даже у взрослых. Причины экстраординарной автобиографической памяти пока не установлены, но известной мутации, с ней связанной, нет.