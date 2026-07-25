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Нижегородской области выделят федеральные деньги на развитие Центра реабилитации и протезирования

Он появится в регионе до конца года.

Источник: Время

Правительство РФ выделило финансирование на развитие реабилитационной инфраструктуры: из резервного фонда направлено 360 млн рублей на создание специализированных центров. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека».

Центры протезно‑ортопедической помощи и реабилитации появятся до конца 2026 года сразу в трех регионах — в Нижегородской области, Крыму и Красноярском крае. Базой для них станут учреждения ФМБА.

В новых центрах смогут пройти комплексную реабилитацию и абилитацию люди с инвалидностью, а также участники специальной военной операции.

Ранее борские врачи впервые удалили тромб из головного мозга.

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