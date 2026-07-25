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В двух районах Татарстана после многолетнего перерыва разрешили охоту на медведя

В Татарстане впервые за много лет разрешили охоту на бурого медведя. В новом охотничьем сезоне, который начнется 1 августа этого года, в Мамадышском и Рыбно-Слободском районах республики разрешена добыча семи особей.

Источник: ИА Татар-информ

Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов. Ранее документ прошел государственную экологическую экспертизу, о чем сообщал «Татар-информ».

Помимо медведей, указ разрешает добычу 1057 лосей, 1063 сибирских косуль, 12 благородных оленей, 21 пятнистого оленя, четырех рысей и 217 барсуков. Охотиться на бурого медведя в Татарстане можно будет с 1 августа по 31 декабря и с 21 марта по 10 июня.

В охотхозяйстве «Албаевское», где насчитывается шесть медведей, разрешено добыть одного хищника, в охотхозяйстве «Камский берег» с семью животными предполагается разрешить добычу двух, а в охотхозяйстве «Камский берег 2» с 15 — четырех.

В общей сложности в прошлом году на территории Татарстана обитало 90 бурых медведей. Это немного меньше, чем в предшествующем 2024-м, когда их в республике насчитали 97. Чаще всего медведи встречаются в Агрызском, Арском, Кукморском, Мамадышском, Рыбно-Слободском и Сабинском районах РТ.

Максимальное возможное изъятие медведя определено в 17 особей, так как для добычи одного хищника их в охотничьем угодье должно быть не менее четырех. Об этом ограничении в прошлом году рассказал начальник Управления растительного и животного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков.

Бурый медведь (лат. Ursus arctos) был занесен в Красную книгу Татарстана с момента ее учреждения в 1995 году. Но с 1 апреля 2024-го хищника исключили из списка охраняемых видов в связи с восстановлением его численности.

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