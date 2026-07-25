В двух районах Татарстана после многолетнего перерыва разрешили охоту на медведя

Максимальное возможное изъятие медведя определено в 17 особей, так как для добычи одного хищника их в охотничьем угодье должно быть не менее четырех. Об этом ограничении в прошлом году рассказал начальник Управления растительного и животного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков.