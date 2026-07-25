Новороссийск получит 24 новых автобуса в 2027 году

Как писал «Ъ-Новороссийск», количество жалоб на работу общественного транспорта в Новороссийске за первое полугодие 2026 года снизилось почти в восемь раз по сравнению с 2024 годом. В 2024 году через платформу «Мой Новороссийск» поступило 990 обращений, в 2025 году — 504, а за первые шесть месяцев 2026 года — 125.