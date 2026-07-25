80 лет назад США провели первое подводное испытание ядерного оружия

«Флот и Армия дали этой операции название “Перекресток”, потому что самое ужасное изобретение рук человеческих, атомная бомба, подвела морскую мощь, воздушную мощь, и возможно, саму нашу цивилизацию к перепутью…. И все человечество будет наблюдать, возможно, больше с тревогой, чем с надеждой, чтобы на основе этих испытаний определить, какое будущее нас ждет в эту новую, атомную эпоху» — так пафосно анонсировала предстоящие испытания американского ядерного оружия газета The New York Times в феврале 1946 года.