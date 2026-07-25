В больнице Ейска Краснодарского края обновят пульмонологическое отделение

Пульмонологическое отделение капитально отремонтируют в Ейской центральной районной больнице (ЕЦРБ) Краснодарского края в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщил главный врач учреждения Мигран Григорян.
«Мы закупаем современные материалы: стены отделения будут отделаны инновационным покрытием “Криплат”, которое отличается высочайшей износостойкостью и позволяет поддерживать стерильность, а режимные кабинеты выполним классической керамической плиткой. Но этим масштаб работ не ограничивается, мы полностью меняем все инженерные сети, которые честно отработали по 30 лет, устанавливаем новую систему освещения и современное сантехническое оборудование», — добавил главврач.
Также каждая палата будет обеспечена централизованной подводкой кислорода, что критически важно для лечения заболеваний органов дыхания. Кроме того, во всем отделении установят современную пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.