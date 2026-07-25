В Советске намерены снять брусчатку с улиц

Власти Советска отказываются сохранять брусчатку при капитальном ремонте улиц города. Об этом представители муниципалитета сообщили на официальной странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в социальной сети «ВКонтакте».
В администрации Советска прокомментировали жалобу одной из жительниц, посетовавшей на заявления местных властей, что «о булыжнике в центре города забыть».
«Из-за ограниченного бюджета брусчатое покрытие на городских дорогах переложить не получится, поэтому при капитальном ремонте улиц будут использовать асфальт. Брусчатка в центре города останется, как часть исторического и культурного наследия», — отметили представители муниципалитета.
В Калининграде брусчатку на Галицкого пришлось частично убрать, так как другого выбора не было, заявила глава администрации города Елена Дятлова.