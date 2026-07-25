Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Советске намерены снять брусчатку с улиц

Власти ссылаются на ограниченность бюджета.

Источник: Клопс.ru

Власти Советска отказываются сохранять брусчатку при капитальном ремонте улиц города. Об этом представители муниципалитета сообщили на официальной странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в социальной сети «ВКонтакте».

В администрации Советска прокомментировали жалобу одной из жительниц, посетовавшей на заявления местных властей, что «о булыжнике в центре города забыть».

«Из-за ограниченного бюджета брусчатое покрытие на городских дорогах переложить не получится, поэтому при капитальном ремонте улиц будут использовать асфальт. Брусчатка в центре города останется, как часть исторического и культурного наследия», — отметили представители муниципалитета.

В Калининграде брусчатку на Галицкого пришлось частично убрать, так как другого выбора не было, заявила глава администрации города Елена Дятлова.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше