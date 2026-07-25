В Уфе стартовал Международный форум здоровья и туризма

Пятый Международный фестиваль здоровья и туризма проходит 25 и 26 июля в Уфе, сообщили в Министерстве внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан. Масштабное событие организуют в ходе реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
«Главная цель — развитие и презентация туристической сферы, повышение узнаваемости нашей республики, увеличение количества деловых партнеров, а также популяризация банной культуры. С каждым годом интерес к форуму растет. Если вначале в нем участвовало около 4−5 тысяч человек, то в последующие годы — уже 10−15. В этом году ожидаем, что фестиваль посетят более 15 тысяч уфимцев и гостей столицы», — отметил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.
Площадкой фестиваля стал парк «Кашкадан». Гостей ждет программа, объединяющая деловую, культурную, спортивную и развлекательную составляющие.
В «Банном городке» будут работать 20 производителей, состоится финал Чемпионата России по коллективному парению, параллельно развернется «Банная ярмарка», где мастера из 14 городов представят авторские аксессуары. В «Этногородке» будет разбито стойбище «Илир» с программой шаманских практик, а посетители смогут увидеть и покормить настоящих оленей с экофермы Благоварского района. На «Территории здоровья» гости смогут пройти чек-ап состояния здоровья и получить консультации врачей.
В рамках деловой программы пройдет панельная дискуссия «Оздоровление как тренд: новая философия путешествий», а также открытый лекторий и секция Евразийской банной федерации об инвестициях в банную отрасль.
Итогом работы станет подписание соглашения между Евразийской банной федерацией, Ассоциацией «ТЭОС» и Национальным банным объединением о спецификации профессии «Банщик», что позволит регламентировать работу мастеров нелечебного направления на республиканском уровне.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.