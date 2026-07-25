В Уфе стартовал Международный форум здоровья и туризма

«Главная цель — развитие и презентация туристической сферы, повышение узнаваемости нашей республики, увеличение количества деловых партнеров, а также популяризация банной культуры. С каждым годом интерес к форуму растет. Если вначале в нем участвовало около 4−5 тысяч человек, то в последующие годы — уже 10−15. В этом году ожидаем, что фестиваль посетят более 15 тысяч уфимцев и гостей столицы», — отметил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.