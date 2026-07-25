Мобильные офисы кадрового центра Омской области совершили уже 138 выездов

Сотрудники мобильных офисов кадрового центра «Работа России» Омской области с начала года совершили 138 выездов, сообщили в региональном министерстве внутренней политики. Работа службы отвечает задачам нацпроекта «Кадры».
Мобильные офисы позволяют каждому жителю региона получить качественные меры поддержки занятости и реализовать свои профессиональные планы, оставаясь дома. В настоящее время в области работает 10 таких офисов. Они находятся в Горьковском, Знаменском, Москаленском, Седельниковском, Таврическом, Тарском, Усть-Ишимском, Тюкалинском районах и в областном центре.
«Работа мобильных офисов кадрового центра обеспечивает государственную поддержку в трудоустройстве, обучении и профориентации даже в самых удаленных уголках», — сообщила исполняющая обязанности директора регионального кадрового центра Юлия Нелюбина.
Напомним, что в 2025 году мерами поддержки мобильных офисов «Работа России» воспользовались почти 10 тыс. жителей, что на 57% больше, чем годом ранее.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.