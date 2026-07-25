Андрей Бочаров нагрянул на стройку реабилитационного центра

После неожиданного визита на строительную площадку в Волжском, где возводится детская поликлиника, губернатор Волгоградской области сегодня, 25 июля, нагрянул на другой проблемный объект. Глава региона приехал на территорию больницы № 7, где строят реабилитационный центр. Сроки сдачи объекта здесь также сорваны. Отдуваться за затягивание строительства пришлось его замам, в рядах которых появился, помимо Юрия Седова, и Александр Дорждеев, а также строителям. Андрей Бочаров не скрывал своего гнева, заподозрив, что кто-то предупредил рабочих о его визите.