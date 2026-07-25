Андрей Бочаров нагрянул на стройку реабилитационного центра

После неожиданного визита на строительную площадку в Волжском, где возводится детская поликлиника, губернатор Волгоградской области сегодня, 25 июля, нагрянул на другой проблемный объект. Глава региона приехал на территорию больницы № 7, где строят реабилитационный центр. Сроки сдачи объекта здесь также сорваны. Отдуваться за затягивание строительства пришлось его замам, в рядах которых появился, помимо Юрия Седова, и Александр Дорждеев, а также строителям. Андрей Бочаров не скрывал своего гнева, заподозрив, что кто-то предупредил рабочих о его визите.
— А вам кто-то подсказал, что я приеду? Поэтому они людей сюда нагнали и технику. Цирк устроили, — возмутился глава региона.
Еле сдерживая недовольство, Андрей Бочаров выслушал отчет подрядчика о ходе работ.
— При всем уважении ко всем я стараюсь всех проверять. В четверг на всех объектах, которые обсуждали, людей было практически ноль. В моем понимании — это ужас. Это памятник и вам, и комитету здравоохранения. Я не хочу такой памятник, — заявил губернатор.
При этом он подчеркнул, что, несмотря на то, что финансовые средства были выделены, темпы и качество организации работ оказались недостаточными.
Напомним, сегодня Андрей Бочаров побывал и на строительстве детской поликлиники в Волжском, которая превратилась в долгострой, и высказал претензии подрядчику и своему заместителю.
Видео администрации Волгоградской области.