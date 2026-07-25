Калининградская «Мечта» признана опасной

— Это значит, что купаться в водоеме пока запрещено, — подверждают чиновники. — Но просто загорать рядом с ним можно. Летом мы регулярно заказываем в Роспотребнадзоре анализы воды со всех официальных пляжей. Перед началом купального сезона для «Мечты» все было в норме, но в пробах от 20 июля санитарные врачи выявили превышения по ряду микробиологических показателей.