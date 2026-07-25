Опубликованы фото с места смертельной аварии с автобусом на улице Ванеева

За рулем находился 57-летний водитель. Во время движения мужчине стало плохо, и он скончался. После этого неуправляемый автобус въехал в остановочный павильон. По уточненным данным, других пострадавших в результате происшествия нет, поскольку транспортное средство следовало без пассажиров.