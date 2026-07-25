В Балтийске раскрыли имя хедлайнера Дня города

Кроме того, власти Балтийска предупреждают о ряде транспортных ограничений. «25 июля с 22:00 до 26 июля 22:30 ограничивается движение и запрещается стоянка на улицах: Кронштадтская, Головко, Н. Кузнецова, а также на территории морского причала № 3. На указанных участках будет работать эвакуатор. Паромная переправа в этот день будет работать только на выпуск автомобилей, прибывших ранее. Добраться на Балтийскую косу можно будет исключительно без личного автомобиля», — подчеркивается в сообщении.