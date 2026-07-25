В школе села Каракулино Удмуртии откроют агротехкласс

Подготовка к открытию агротехнологического класса ведется в Каракулинской средней школе Удмуртской Республики в ходе реализации нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в администрации Каракулинского района.
Учебный план агротехкласса будет сочетать углубленное изучение естественно-научных дисциплин с практико-ориентированными курсами по сельскому хозяйству. Это позволит учащимся получить не только теоретические знания, но и практические навыки, необходимые для работы в агропромышленном комплексе.
Открытие агротехкласса даст возможность решить проблему нехватки квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию региона и укреплению продовольственной безопасности страны.
Ожидается, что новый агротехкласс откроется в 2027 году. Он будет рассчитан на учеников 7−9 классов.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.