Лимиты на продажу топлива увеличили в Воронежской области

На утро 25 июля 92-й бензин есть более чем на 72 процентах заправок, 95-й — более чем на 65 процентах АЗС, солярка — на более чем на 80 процентах АЗС. Тем временем, заправлять топливо в канистры пока по-прежнему запрещено. Компании продают горючее только непосредственно в баки автомобилей.