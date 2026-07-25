Около 100 участников собрала ярмарка «Ильинская блоха» в Подмосковье

Ярмарка «Ильинская блоха» прошла в поселке Ильинском Раменского городского округа Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Мероприятие собрало около 100 участников из разных городов, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
История «Ильинской блохи» началась четыре года назад. Первая ярмарка собрала около 30 продавцов старинных и раритетных вещей. Со временем она стала привлекать не только коллекционеров, но и местных мастеров, а число гостей увеличилось более чем втрое.
В этот раз ярмарка прошла в новом месте — на территории храма Петра и Павла. На мероприятии свои работы представили художники, резчики по дереву, мастера по изготовлению мыла и другие ремесленники. Желающие также попробовали медовый квас, приготовленный по старинным русским рецептам.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.