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В селе Шепси Краснодарского края состоится фестиваль по воркауту

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет со всего региона.

Источник: Национальные проекты России

Краевой фестиваль по воркауту «Волна Экстрима» состоится 1 августа в селе Шепси Краснодарского края в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в краевой крейсерско-парусной школе.

Фестиваль станет площадкой для встречи любителей уличного спорта со всего региона. Участников ждут зрелищные выступления, спортивные испытания и возможность продемонстрировать свои навыки, обменяться опытом и вдохновиться достижениями единомышленников.

В рамках фестиваля запланированы соревнования по воркауту в различных дисциплинах, показательные выступления опытных спортсменов, интерактивные площадки для участников и зрителей. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.

«Воркаут — это не просто спорт, а образ жизни, который воспитывает силу характера, дисциплину и стремление постоянно становиться лучше. Фестиваль объединяет молодых людей, вдохновляет на новые достижения и показывает, что спорт доступен каждому», — отметил руководитель крейсерско-парусной школы Алексей Терновой.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.