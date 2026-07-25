В селе Шепси Краснодарского края состоится фестиваль по воркауту

Краевой фестиваль по воркауту «Волна Экстрима» состоится 1 августа в селе Шепси Краснодарского края в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в краевой крейсерско-парусной школе.
Фестиваль станет площадкой для встречи любителей уличного спорта со всего региона. Участников ждут зрелищные выступления, спортивные испытания и возможность продемонстрировать свои навыки, обменяться опытом и вдохновиться достижениями единомышленников.
В рамках фестиваля запланированы соревнования по воркауту в различных дисциплинах, показательные выступления опытных спортсменов, интерактивные площадки для участников и зрителей. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.
«Воркаут — это не просто спорт, а образ жизни, который воспитывает силу характера, дисциплину и стремление постоянно становиться лучше. Фестиваль объединяет молодых людей, вдохновляет на новые достижения и показывает, что спорт доступен каждому», — отметил руководитель крейсерско-парусной школы Алексей Терновой.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.